人手不足の現代にとって、「離職」は採用面や業務の効率面などに大きく作用するため、企業としては何としてでも防ぎたいもの。しかし、なぜ人が離職するのか、その要因を知っている人は少なくない。前編記事〈仲良くしていた部下がどんどん退社し「人間不信」に…35歳課長が知らなかった「離職を引き起こす4つの欲求」〉では、仲良くしていた部下がどんどん辞めていく製造業の課長の事例、部下を高く評価し昇進させたにもかかわら