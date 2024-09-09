「源氏物語」をテーマにした大河ドラマ「光る君へ」がクライマックスを迎えるなか、「100分de名著」でも紹介された「ウェイリー版・源氏物語」に注目が集まっています。今から100年前、アーサー・ウェイリーが世界で初めて英訳した「ザ・テイル・オブ・ゲンジ（源氏物語）」。そのウェイリー版を現代日本語に翻訳した姉妹が、翻訳を通じて出会ったさまざまな発見を描く『レディ・ムラサキのティーパーティらせん訳「源氏物語」』