群馬県の山中に、様々な依存症に苦しむ人が集まる病院がある。ここでは家庭崩壊や自殺未遂といった凄惨な過去を持つ患者も珍しくない。いったい彼らは何に苦しみ、どこで道を間違えたのだろうか。前編記事『【禁断ルポ】窃盗症、薬物依存、アルコール依存…依存症患者が殺到する「山奥の病院」とは』より続く研究が遅れている「窃盗症」とはアルコール依存症と同等に、この病院にやってくる患者で増加しているのが「窃盗症」だ。物