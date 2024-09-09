◇ルヴァン杯準々決勝第２戦札幌３−１横浜ＦＭ（８日・プレド）Ｊ１北海道コンサドーレ札幌が、ルヴァン杯の５年ぶり４強を逃した。第１戦を１―６で迎えたホーム・横浜ＦＭ戦は、前半１４分に失点。後半は攻勢に転じ、同４分のＭＦ菅大輝（２５）の同点弾を皮切りに３得点を挙げ３―１で勝利も、２戦合計４―７で準々決勝敗退となった。悲願のタイトル取りはならずも、後半３８分から昨年１１月に右膝３か所を手術したＭＦ