◆米大リーグドジャース４―０ガーディアンズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が８日（日本時間９日）、本拠地・ガーディアンズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１点をリードした５回１死走者なしの３打席目に、２１年にマークした自己最多に並ぶ４６号ソロを放ち、史上初の記録をさらに更新する「４６―４６」（４６本塁打＆４６盗塁）に到達した。打