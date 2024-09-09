まずは身内から「親族もまとめられないで、国をまとめられるのかね……」総裁選に出馬予定の加藤勝信・前厚労大臣の陣営内で、こんな声が上がっているという。義姉の加藤康子・産業遺産情報センター長が、同じく総裁選に出馬予定の高市早苗氏を“推して”いるからだ。「高市さんは総裁選告示前の8月30日に『国力研究』という本を出版しました。外交や経済の専門家が、高市さんが取り組むべきことを提言するという中身ですが、これ