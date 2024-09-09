テレビ朝日の松岡朱里アナウンサーが９日、アシスタントを務める同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）を「夏休み」で休んだ。司会の羽鳥慎一アナウンサーが「松岡さん、今週夏休み」と告知した。今年４月に同局へ入社した松岡アナは就職して初の夏休みとなった。続けて羽鳥アナは「一週間八木さんです」と代役を同局の八木麻紗子アナが務めることを紹介していた。