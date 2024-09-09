伊勢ヶ濱部屋の後継者問題9月8日に初日を迎える大相撲秋場所。先場所に通算10度目の優勝を果たし、今場所でも本命と見られていた一人横綱の照ノ富士だが、休場することが決まった。満身創痍で、いつ引退に追い込まれてもおかしくないが、前編記事『また休場！満身創痍でも引退できない…いま横綱・照ノ富士を苦しめている「深刻な事情」』でも紹介したように、それができない「理由」がある。「引退後も協会に残るために必要な年寄