「広島３−４中日」（８日、マツダスタジアム）広島が競り負け、２年ぶりにシーズンの中日戦負け越しが決まった。新井貴浩監督（４７）は四回に松山を代打で送り、七回からはハーンを来日初の回またぎで起用。九回はビハインドの展開で栗林を投入するなど、執念の采配を見せた。１０日からは１ゲーム差の首位・巨人と直接対決。指揮官は「みんなで頑張っていきたい」と改めて全員野球の姿勢を示した。以下、主な一問一答。−