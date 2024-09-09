【ソウル聯合ニュース】韓国国会は９日から４日間、対政府質疑を行う。９日は政治分野、１０日は外交・統一・安全保障分野、１１日は経済分野、１２日は教育・社会・文化分野で論戦を交わす。与党「国民の力」は尹錫悦（ユン・ソクヨル）政権の労働・年金・教育・医療改革の正当性や成果を強調する見通しだ。最大野党「共に民主党」は尹政権の国政運営を批判し、尹大統領夫人の金建希（キム・ゴンヒ）氏の疑惑を政府から独立し