東京にて大人気のあんバタースイーツ専門店｢岡田謹製 あんバタ屋｣福岡県･博多阪急に一年ぶりの登場!福岡の中心街･博多に位置し、老若男女を問わずに多くの方が訪れる博多阪急催事では、お土産として大人気の『あんバタフィナンシェ』のほか、定番で大人気商品をラインアップ、あんバタースイーツの魅力を発信します。ぜひ、この機会にチェックしてみてくださいね。 あんバタースイーツの魅力