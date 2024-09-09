「広島３−４中日」（８日、マツダスタジアム）広島が反撃及ばず首位再浮上を逃した。悔しさをぶつけるようにボールをたたいた。３戦ぶりのスタメンとなった末包昇大外野手が起用に応える適時打を放った。「今日は出てなんとか仕事をしようと思っていた」。チームの再浮上に欠かせない大砲の爆発。その足掛かりとなる一打だった。４点を先行されて迎えた四回。先頭・小園、坂倉の連打で生まれた無死一、三塁の好機で鋭いス