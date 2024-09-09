米大リーグ、ガーディアンズ戦の5回、46号ソロを放つドジャースの大谷翔平。エンゼルス時代の2021年にマークしたシーズンの自己最多記録に並んだ＝8日、ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグは8日、各地で行われ、ドジャースの大谷はロサンゼルスでのガーディアンズ戦に「1番・指名打者」で出場し、五回にエンゼルス時代の2021年にマークしたシーズン自己最多に並ぶ46号ソロを放った。4打数2安打1打点で、ともに