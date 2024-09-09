現在放送中の伊藤沙莉さん主演・連続テレビ小説『虎に翼』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第24週「女三人あれば身代が潰れる？」の第117回が9月10日に放送予定です。【写真】桂場の就任祝いに多岐川も…＊以下9月10日放送回のネタバレを含みます。朝ドラ通算110作目となる『虎に翼』は、昭和の法曹界を舞台に、激動の時代を描いたリーガル・エンターテインメント。日本初の女性弁護士で後に裁判官となった三淵嘉子（みぶち・