Little Glee Monsterがニューシングル「Break out of your bubble」を11月13日(水)にCDリリースすることがわかった。 「Break out of your bubble」は、Little Glee Monsterの通算24枚目となるシングル。表題曲「Break out of your bubble」は、10月8日(火)からスタートするNHKドラマ10『宙わたる教室』主題歌に起用されることも決まっている。 Little Glee Monsterは、10月19日(土)・20日(日)には東