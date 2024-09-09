毎週月曜日から金曜日まで放送されているNHK連続テレビ小説『虎に翼』（土曜日は1週間の振り返り）。9月10日放送の第117話では、香子／香淑（ハ・ヨンス）の娘・薫（池田朱那）が逮捕されてしまう。 参考：『虎に翼』の“原作”は判決文？「原爆裁判」と老いの問題の描き方に若干残ったモヤモヤ 寅子（伊藤沙莉）が病を患った多岐川（滝藤賢一）の見舞いに訪れた第116話。 第117話では、昭和44年1月、桂場（松山ケンイ