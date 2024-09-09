1980年韓国。当時、国軍保安司令官だった全斗煥（チョン・ドゥファン）ら軍部がクーデターを起こし、政治へ介入した。それを危険だと感じた学生たちが、民主化のために反対運動を韓国の南、光州で起こしたのだが、それが悲劇の始まりだった。 【画像】映画『タクシー運転手 約束は海を超えて』の主演俳優といえば 映画『タクシー運転手～約束は海を越えて～』でも描かれた光州事件が起きる