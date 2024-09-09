＜朝鮮日報＞「故郷愛による寄付」で南西部の郡に初めて小児科開院＜東亜日報＞政府・与野党・医療界による協議体出発前から手詰まり＜中央日報＞医師不在の協議体与党は「見切り発車」検討も＜ハンギョレ＞李在明・文在寅「検察の捜査、政治報復の手段になっている」＜京郷新聞＞検察捜査審議委の設計者「これなら廃止を」大統領夫人不起訴に＜毎日経済＞「活力喪失した中国、経済も安全保障も米国と手を結ぶ時」＜韓