◇インターリーグドジャース4―0ガーディアンズ（2024年9月8日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（30）は8日（日本時間9日）、本拠でのガーディアンズ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席で中前打を放ち、2022年に記録した年間160安打を更新する今季161安打。第3打席では2戦ぶりの一発となる今季46号を放ち、2021年にマークした自己最多本塁打に並んだ。101打点として自己最多を更新した打点はブルワーズ・ウィリー