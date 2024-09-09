９日午前６時５０分頃、大津市馬場のＪＲ東海道線膳所（ぜぜ）駅で、通過中の貨物列車がホーム近くの線路上にいた人と接触した。ＪＲ西日本によると、この影響で、同線の米原―姫路駅間の上下線で順次運転を見合わせていたが、同８時３９分に運転を再開した。