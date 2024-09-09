伊藤沙莉がヒロインを演じるNHK連続テレビ小説「虎に翼」（月〜土曜午前8時）は、日本初の女性弁護士で後に裁判官となる三淵嘉子（みぶち・よしこ）さんの半生を再構成して描くフィクション作。伊藤は主人公の猪爪寅子（ともこ）を演じる。◆第117回あらすじ◆昭和44年1月、桂場（松山ケンイチ）が最高裁長官に就任。その祝賀会が梅子（平岩紙）と道男（和田庵）の店「笹竹」で盛大に開かれる。そんな中、戦後生まれの学生たちが中