【モデルプレス＝2024/09/09】俳優の杉野遥亮が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『マウンテンドクター』（毎週月曜よる10時〜）の第10話が、9日に放送される。【写真】「マウンテンドクター」Snow Man向井康二の“ハチマキ”に仕掛け◆杉野遥亮主演「マウンテンドクター」同作は、山岳医療の現場に放り込まれた青年医師・宮本歩（杉野）が様々な想いを抱えた山岳医や患者と触れ合い、現実と向き合いながら成長してい