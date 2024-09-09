日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） ホンダ1485（-42.5-2.78%） オリックス3362（-67-1.95%） クボタ2020（-52.5-2.53%） みずほＦＧ2888（-35.5-1.21%） 野村ＨＤ773（-28.9-3.60%） トヨタ自動車2521（-61.5-2.38%） （注）円換算終値はADR終値×ADRレシオ×ドル円（NYクローズ）で算出