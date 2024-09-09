【本日の見通し】ドル安基調も、行き過ぎた動きに警戒 先週末は注目された米雇用統計において非農業部門雇用者数が予想を下回る伸びとなったことで、141円台を付けた後、いったん143円台に戻すも、再び下げて141円70銭台を付ける展開となった。142円台前半で週の取引を終え、週明けは落ち着いた動きで始まっている。 この後もドル円は上値の重い展開。今月の米連邦公開市場委員会（FOMC)については0.25%利下げを