東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値142.30高値144.01安値141.78 145.84ハイブレイク 144.93抵抗2 143.61抵抗1 142.70ピボット 141.38支持1 140.47支持2 139.15ローブレイク ユーロドル 終値1.1084高値1.1155安値1.1066 1.1226ハイブレイク 1.1191抵抗2 1.1137抵抗1 1.1102ピボット 1.1048支持1 1.1013支持2 1.0959ロ&#12