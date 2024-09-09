女優の杏が９日までに自身のインスタグラムを更新。パリ・パラリンピック会場からのプライベートショットを披露した。「杏×杏コンビ。パラリンピック競泳の西田杏選手とお会いすることができました！！」と伝えた杏。「実は友人のお友達で、事前に応援イラストをお送りしたところ、なんと応援の旗にしてくれました！！杏選手も待受画面にしてくださったそう」と自身が描いたイラスト入り応援旗を２人で持った２ショットなどを