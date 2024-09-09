家族ぐるみで仲がよかったママ友と、自分の夫が不倫していたら……想像しただけでもゾッとしますよね。今回は、シングルマザーのママ友と旦那さんが不倫していた人のエピソードをご紹介します。うちの車乗っていきなよ▽ 好意で送り迎えをしてあげようと思っただけなのに、それがきっかけで不倫に発展するなんて思いもしませんよね。恩を仇で返すにもほどがあります……。（体験者：40代女性・接客業／回答時期：2024年6月）※Goog