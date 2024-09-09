SNSで保護猫を預かるボランティアをしている“保護猫あずかり”さん（@hogoneko_osaka）。保護猫団体からの依頼で、飼い主が見つかるまでの間、猫を預かるボランティアをしている。だいたい数ヵ月程度で引き取り手と出会えることが多いそうだが、中には様々な事情から1年以上も飼い主が見つからない猫もいるという。“保護猫あずかり”さんへ、保護ボランティアを始めたきっかけから、活動の課題、その想いを聞いた。【ビフォー