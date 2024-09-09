恋愛は時として心に深い印象を残しますよね。今回は、過去の恋愛を引きずってしまいがちな女性を星座別にご紹介します。自分自身や周りの人の恋愛傾向を理解し、より良い未来の恋愛に活かしましょう。■第6位：てんびん座てんびん座の女性は、社交的でバランスを重んじる性格です。彼女たちは人間関係を大切にし、過去の恋愛も大切に思いますが、引きずることは少ないです。■第5位：みずがめ座みずがめ座の女性は、独立心が強く、