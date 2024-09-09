○経済統計・イベントなど ０８：５０日・実質ＧＤＰ（国内総生産、改定値） ０８：５０日・国際収支経常収支 ０８：５０日・国際収支貿易収支 １０：２０日・６カ月物国庫短期証券の入札 １０：３０中・消費者物価指数 １０：３０中・生産者物価指数 １４：００日・景気ウオッチャー調査 ２３：００米・卸売在庫 ２３：００米・卸売売上高 ○決算発表・新規上場など 決算発表：ベス