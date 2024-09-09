６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４２円３０銭前後と前日に比べて１円１５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１５７円７７銭前後と同１円６０銭程度のユーロ安・円高だった。 この日に米労働省が発表した８月の雇用統計は、非農業部門の雇用者数が前月比１４万２０００人増と市場予想（１６万人程度）に届かず、６月分と７月分がいずれも下方