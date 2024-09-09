ピーマンを使う定番料理のひとつが「ピーマンの肉詰め」。空洞を活かして肉だねを詰めるのですが、焼いている間にポロッと外れてしまうのが悩みの種。そんな問題を簡単に解決出来そうなレシピをYouTubeの料理系チャンネル『room no.202』で発見しましたよ♪ピーマンを横に輪切りにすることで、肉だねがまんべんなく詰められ、焼いた時にも縮みにくくなるとか。切り方を変えるだけなので、さっそく検証します！