（撮影：今井康一）人手不足を背景に学生優位の「売り手市場」となっている新卒の就職活動で、2025年4月の入社を目指す就活生はどのような企業を選んだのか。「就活生1.5万人が選ぶ『人気企業300社ランキング』に続いて、今回は業界別の人気企業ランキングを紹介する。調査対象者は、就職サイト「ブンナビ！」に登録する現在就活中（2025年春卒業予定）の大学生や大学院生。登録者のうち、大学名を問わず約1万5000人が回答している