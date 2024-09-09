再生可能エネルギーの主軸となる太陽光発電。エネルギー国産化の鍵を握っている（写真は岡山県瀬戸内市のメガソーラー発電所、撮影：岡田広行）いま、経済産業省の総合資源エネルギー調査会で、第7次エネルギー基本計画の策定をめぐる議論が進められている。エネルギーの安定供給を確保しつつ、どのようにして脱炭素化を進めるのか、移行過程をどうするのかが、大きなテーマとなっている。エネルギーの脱炭素化では、再生可能エネ