ごきげんよう！スピリチュアル・カップルのトシ＆リティです♡今回は2024年9月9日〜9月15日の、宇宙からのメッセージを星座別にお届け。みんながナチュラルに開運できるよう、ナビゲートさせていただくわね☆■12星座全体の運氣予報太陽がおとめ座の中盤の度数を移動していくこの1週間は、現実への適応能力が高まっていく時期。ここ数年間で働き方や暮らし方が激変した方も多いと思うけれど、おとめ座の太陽は新時代のラ