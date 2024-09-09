ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、本拠地でのガーディアンズ戦に「1番DH」で先発出場。5回の第3打席に右翼への今季46号を放った。 ■3戦2発のハイペースで“史上初”記録を更新中 前日の同戦では4打数無安打に倒れた大谷。この日は序盤から打撃好調で史上初の記録「46本塁打46盗塁」を達成した。3回の第2打席で中安打を放った大谷。史上初の快挙達成はその直後の打席で訪れた。ドジャース