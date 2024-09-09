日本代表は、９月５日に開催された北中米ワールドカップ・アジア最終予選の第１節で中国代表と埼玉スタジアム2002で対戦。７−０の大勝を収めている。この一戦で、森保ジャパンは、ミャンマーとシリアにともに５−０で圧勝した６月シリーズに続いて３−４−２−１を採用。ウイングバックの右に堂安律、左に三笘薫を配する攻撃型の布陣が見事に機能し、中国を粉砕した。その試合で２シャドーの左に入り、２ゴールと躍動した南