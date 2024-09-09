Stellantisジャパンの「シトロエン」ブランドから、特別仕様車「C5 X Auditorium Edition」が発売となった。全国のシトロエン正規ディーラーにて販売する。メーカー希望小売価格は568万9,500円。BEWITH製プレミアムサウンドシステムを搭載したシトロエンの特別仕様車「C5 X Auditorium Edition」「C5 X Auditorium Edition」は、フラッグシップモデル「C5 X MAX」をベースとした特別仕様車。特別装備として、カーオーディオに約30