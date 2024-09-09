ファッションセンターしまむらグループのアベイルから、2024年9月7日よりスヌーピーの秋冬コレクションが発売された。今回は、ルームウェアや着る毛布、はんてんなど、あったかグッズが勢ぞろい。さらに、メンズサイズも用意されているので、カップルやファミリーでおそろいを楽しむこともできそう。【画像】スヌーピーの新作アイテムをすべて見るアベイルからあったかグッズが新発売！まず注目は、メンズのルームウェアとレディー