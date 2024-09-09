ロックバンド・OKAMOTO'Sのハマ・オカモトが、きょう9日より、テレビ朝日系バラエティ番組『ハマスカ放送部』(毎週月曜24:15〜※一部地域を除く)に復帰する。左からトンツカタン・森本、ハマ・オカモト、齋藤飛鳥＝テレビ朝日提供○■ハマ・オカモト、『ハマスカ放送部』にサプライズ復帰体調不良による休養のため、4月より芸能活動を休止していたハマ。今夜の放送収録から番組に復帰するにあたり、齋藤飛鳥＆トンツカタン・森本を