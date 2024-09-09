2024年9月5日、韓国メディア・ソウル経済は「昨年、札幌を訪れた韓国人観光客は46万7000人で、前年度の7倍近くに増加した」と、読売新聞の報道を引用して伝えた。記事によると、札幌市の23年度の観光客数は前年比10．9％増の1454万人で、コロナ禍前の19年（1526万人）の95％まで回復した。観光客の内訳は北海道住民が965万人（前年比3．8％増）、道外からの観光客が328万人（9．1％減）、外国人観光客が161万人（684．4％増）とな