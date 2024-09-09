タレントの中島健人が主演を務める、テレビ東京のドラマ8『しょせん他人事ですから 〜とある弁護士の本音の仕事〜』(毎週金曜20:00〜)のゲスト出演者が9日、明らかになった。粗品この度、9月13日放送の最終回「保田理暴露配信炎上編」に粗品(霜降り明星)、袴田吉彦、大水洋介(ラバーガール)、長友郁真が出演することが明らかに。粗品は登録者200万人超えの暴露系配信チャンネル『Mr.チェケラTube』配信者、Mr.チェケラこと川之辺智