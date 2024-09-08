NASA/Michael DeMocker フロリダのケネディ宇宙センターにあるモバイル・ランチャー 1（ML-1） コストは当初の6倍に、打ち上げは2029年春以降になるかも...現在、NASAは巨大月ロケット用に移動式発射台の開発を進めていますが、そのコストが当初の見積もりからさらに22億ドル増える可能性がある、という容赦ない報告書をNASAの監察総監室（OIG）が出しました。費用はかさみ、納期はどんどん後