難しいコーディネートいらずでおしゃれに決まるワンピは、忙しい大人女子の頼れる存在。今回は【ハニーズ】の一部店舗でも買える新ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、「美人見えワンピ」を2点ピックアップ。公式ECサイトで人気ランキング入りした注目アイテムを紹介します。 楽ちんなのに美人見えするワンピがお手頃価格に 【GLACIER lusso】「ドッキングワンピース」\2,480（税