スバルは9月6日、フラッグシップクロスオーバーSUV「レガシィ アウトバック」の一部改良モデルと特別仕様車「Black Selection」を発表した。ラインナップは4種となり、メーカー希望小売価格は以下の通り。X-BREAK EX：425万7,000円Limited EX：440万円【特別仕様車】Black Selection：449万9,000円Active × Black EX：451万円レガシィ アウトバック特別仕様車「Black Selection」「レガシィ アウトバック」は1.8L水平対向4気筒DOH