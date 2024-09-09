新ブランド「ほろかない和牛」を手がける「市村ファーム」の社長市村良治さん（左）と兄智康さん＝北海道幌加内町北海道幌加内町の農場が、生産から販売まで一貫して手がける「6次産業化」で新たな和牛ブランドを誕生させた。「自分で育てた牛は食べたことがなく、実際おいしいのか知りたかった」。特産のそば粉を飼料に混ぜるなど試行錯誤を重ね、柔らかく、脂がさらっと溶ける肉質に仕上がった。（共同通信＝野島奈古）新ブ