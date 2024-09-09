Gram Slattery[モシニー（米ウィスコンシン州） ７日 ロイター] - 米大統領選の共和党候補トランプ前大統領は７日、ウィスコンシン州モシニーの地方空港で演説し、前例のない関税と移民の取り締まりを進めると訴え、自身の主な基盤となる労働者階級や地方白人層の支持固めに注力した。選挙で勝利すれば欧州連合（ＥＵ）のような同盟相手でさえ新たな貿易制限に直面するだろうと強調。移民はウィスコンシン州にとって危険だと繰