Ana CanteroVivian Sequera[マドリード／カラカス ８日 ロイター] - ７月のベネズエラ大統領選に出馬した野党統一候補のゴンサレス氏は８日、亡命先のスペインに到着した。スペイン外務省によると、同氏は妻とともにトレホン・デ・アルドス軍事基地に到着した。大統領選では選挙管理当局と最高裁がマドゥロ大統領の勝利を認定したが、野党が公表した集計ではゴンサレス氏が圧勝していた。ベネズエラ検察は２日、文書偽造や扇