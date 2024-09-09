【しまむら】では、レイヤードしやすく秋まで着られる「ラメトップス」が続々とラインナップしています。華やかなラメが旬な着こなしを叶えてくれそう。早速ゲットしたという、しまパト上手なインフルエンサーさんのInstagram投稿を参考にチェックしていきましょう。 編み柄がおしゃれなクロシェ風ベスト 【しまむら】「クロシェフウベスト」\1,639（税込） 幾何学模様の編み柄がおしゃれなベスト。ラメ入り