「女性がクマに襲われたとの通報を受けて、警察と消防、猟友会メンバーの総勢20人ほどで山へ入っていきました。現場に着いたとき、まだクマが近くにいる気配があった。だから、威嚇射撃をしたのですが、それでもクマはその場から離れなかったそうです……」同僚たちが直面した「恐怖の瞬間」を振り返るのは、青森県警の関係者である。６月25日、青森市の八甲田山でタケノコ採りに向かう途中だった80代女性がツキノワグマに襲われ、